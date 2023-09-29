В Генштабе ВС РФ раскрыли планы по мобилизации

Фото: iStock/scaliger
В России нет планов по проведению дополнительной мобилизации. Такое заявление сделал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», - заявил Цимлянский.
По его словам, в России много тех, кто заключил контракт с Минобороны России, а также добровольцев, которые также хотят принимать участи с специальной военной операции. Он подчеркнул, что этого числа достаточно для выполнения цель и задач СВО.
Читайте также:
Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев
В ряды ВСУ начали призывать тяжелобольных
В Воронежской области предложили иностранцам 120 тыс рублей за участие в СВО
Элина Позднякова