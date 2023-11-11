В Германии испугались грозного российского оружия

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Журналист Кристоф Ваннер сообщил, что РФ за время спецоперации улучшила производство беспилотных летательных аппаратов и вывела его на новый уровень, передает Welt.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова. Александр Захаров является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет». Именно этот барражирующий боеприпас стал настоящим кошмаров для украинской армии.
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