В Германии испугались маневра России на Украине

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Генерал в отставке Райнхард Вольски заявил, что ВСУ не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, которую выстроила РФ. Об этом Вольски сообщил в эфире немецкого телеканала Welt.
Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер написал в своей статье, что танки Abrams, которые недавно были переданы США Украине, станут легкой мишенью для ВС России, так как украинские солдаты не обладают необходимыми навыками эффективного управления.
Читайте также:
В США сообщили о ловушке, устроенной для украинской армии
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский будет мёртв на момент капитуляции Украины
Медведев назвал тех, кто толкает РФ к третьей мировой
Екатерина Коршунова