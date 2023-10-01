В Германии испугались маневра России на Украине

«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.

По предварительной информации, пострадали три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи. Бригада скорой помощи доставила её в больницу Белгорода.Ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног. Первая медпомощь им была оказана сотрудниками пожарной части. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушёл. Второго мужчину отвезли в горбольницу.Повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.