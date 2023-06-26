В Германии нашли оригинальный способ отказать Киеву

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Статья утверждает, что Киев продолжает рассчитывать на то, что Федеративная Республика Германия примет участие в так называемой «коалиции по истребителям».
Стоит отметить, что в последнее время украинские власти настаивают на необходимости получения истребителей F-16 от Запада.
Соединенные Штаты и их союзники в НАТО обещали начать подготовку пилотов для этих самолётов, однако конкретные даты поставок остаются неизвестными.
Ранее обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк написали в издании Bloomberg, зачем страны Североатлантического альянса собираются отправить Киеву поддержанные истребители F-16.