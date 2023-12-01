В Германии объяснили успешность атак российских беспилотников на Украине

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Немецкий журналист Юлиан Репке отметил в социальной сети X (бывший Twitter), что у украинской армии отсутствует способность противостоять атакам российских беспилотников, преимущественно из-за их большого количества.
По его мнению, Киеву следует наращивать поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как из-за значительного числа дронов-камикадзе российская сторона готова атаковать практически любые объекты, включая незначительные.
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Артем Кузьмин