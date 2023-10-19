В Германии предупредили Киев о последствиях использования ракет ATACMS

Передача Украине американских ракет ATACMS, а также их использование ВСУ в атаках на Россию станет новым этапом эскалации конфликта. Так считает журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
«Это новый виток эскалации конфликта», – уверен Ваннер.
При этом он отметил, что в Германии также обсуждается вопрос о передаче Киеву немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.
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Элина Позднякова