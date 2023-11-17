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В Германии предупредили Украину о больших проблемах грядущей зимой

Немецкий эксперт Умбах: у Киева не хватает систем ПВО для отражения атак ВС РФ
17 ноября 2023, 15:58
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Украина имеет дефицит систем противовоздушной обороны и не сможет отразить атаки по критической инфраструктуре страны грядущей зимой. Об этом сообщил эксперт Франк Умбах в эфире немецкого канала Welt.
«Сейчас это большая проблема, так как, например, ракеты для ЗРК Patriot и боеприпасы одновременно поставляются США и в Израиль. Это демонстрирует тот факт, что Запад недостаточно поддерживает Украину», — рассказал Умбах.

По его словам, Украина столкнется с серьезными ударами по критической инфраструктуре грядущей зимой, которые не сможет отразить из-за недостатка ПВО.


Ранее стало известно, что американский лидер Джозеф Байден подписал закон о финансировании правительства, в который не включили помощь Израилю и Украине. При этом европейские страны не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия США Киеву.

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В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставки вооружения Киеву
Подоляк: Обещанное Киеву оружие доходит не за неделю, а за несколько месяцев
17 ноября 2023, 17:29

Фото: istock / undefined undefined

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что оружие, обещанное Украине, доходит до страны слишком долго. На долгие сроки поставков вооружения он пожаловался украинскому телеканалу «24».

«Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7-10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней», — возмутился Подоляк .
Он также признал, что наступление Украины идет «не в том объеме и не с той скоростью», как хотелось бы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#вооружения
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На Украине заявили, что минимум 3574 военных ВСУ попали в плен к ВС РФ
17 ноября 2023, 17:28

Фото: iStock/Sinenkiy

Киевские власти официально признали, что в настоящее время в российском плену находится около 3,5 тысяч украинских военных. Такие данные приводит Кабмин Украины.
«Установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек, из них 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.
При этом отмечается, что семьям украинских военнопленных и освобожденным из плена полагается единоразовая и ежегодная денежная выплата.

Ранее пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко заявил, что киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. По словам Вавко, он уже на протяжении четырех месяцев не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.

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#плен
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«Это некролог»: Сальдо высмеял пост Зеленского о высадке ВСУ на левом берегу Днепра
Сальдо высмеял пост Зеленского о высадке ВСУ на левом берегу Днепра
17 ноября 2023, 17:00

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высмеял пост президента Украины Владимира Зеленского, который опубликовал фотографии бойцов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра, который находится под контролем российских военных.
Сальдо отметил, что Зеленский «опубликовал пафосный по форме и пустой по содержанию пост», в котором также прикрепил фотографии боевиков, которые высадились на левом берегу Днепра. Глава Херсонской области назвал этот пост некрологом, объяснив, что именно эти украинские военные уже ликвидированы российскими силами., уточнив, что некоторых из них даже удалось опознать.
 
«Ничего другого кровавый клоун, отправляющий тысячи на верную смерть, написать и не мог. Пустопорожняя гнусавая болтовня – это его отвратительная сущность», - заключил Сальдо.

Ранее украинский военный, попавший в плен к ВС РФ, командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал о сотне трупов своих сослуживцев на левом берегу Днепра.

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#херсонская область
#всу
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ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
Минобороны РФ: Военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
17 ноября 2023, 16:32

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Вооруженные силы РФ за последнюю неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции», — заявил генерал-лейтенант.
Отмечается, что подразделениям «Востока» удалось отбить 2 атаки двух украинских штурмовых групп в районах Новомихайловки и Никольского в ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщалось, что Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#сво
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ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Белгородскую область
Минобороны РФ: Над белгородской областью уничтожен БПЛА ВСУ
17 ноября 2023, 16:10

Фото: iStock/aapsky

Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«17 ноября т.г. около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что БПЛА ВСУ был ликвидирован в небе над Белгородской область дежурными средствами ПВО.

Ранее также сообщалось, что две противокорабельные ракеты «Нептун», выпущенные ВСУ, сбиты над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В Минобороны уточнили, что атака была пресечена около 10.40 по московскому времени 17 ноября.

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#вс рф
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ВС РФ нанесли удары по боевикам «Азова»* и «Правого сектора»*
17 ноября 2023, 15:42

Фото: iStock/allanswart

За минувшую неделю российские военные нанесли 24 массированных удара с помощью БПЛА и высокоточного оружия по местам дислокации боевиков ВСУ, в том числе из нацформирований «Азов»* и «Правый сектор»*. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ударов поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Азов» и «Правый сектор»», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также в министерстве добавили об успешном поражении российскими военными артиллерийских арсеналов противника, а также складов вооружения и военной техники ВСУ. Также под удары российской армии попали аэродромная инфраструктура и центр подготовки снайперов и инженерного состава армии Украины.

Накануне глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что, по предварительным итогам ракетного удара, нанесенного 15 ноября ВС РФ по Димитрово в Ореховском районе Запорожской области по пунктам временной дислокации, ликвидировано более 50 бойцов нацгвардии ВСУ. 

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* Экстремистская организация, запрещенная в России
#армия
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#всу
#вс рф
#вооружения
#пво
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На Украине раскрыли число военных, которые находятся в российском плену
Кабмин Украины: в российском плену находятся более 4 тыс украинцев
17 ноября 2023, 14:05

Фото: iStock/Sinenkiy

В настоящее время в российском плену находится 4 337 украинцев. Такие данные привел кабинет министров Украины, сообщается на сайте Минреинтеграции Украины.
«В российском плену были или находятся до сих пор 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.

Ранее пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко заявил, что киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. По словам Вавко, он уже на протяжении четырех месяцев не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.

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#вс рф
#плен
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«Ничего нет»: В США заявили, что у Украины закончились и люди, и оружие
WSJ: Украине критически необходимы как военнослужащие, так и оружие
17 ноября 2023, 13:43

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины остро нуждаются как в боеприпасах, так и в военных, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
«Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Ранее издание The Financial Times опубликовало статью, в которой также указало на колоссальный кризис в рядах украинской армии. В FT также отметили, что на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, тема Украины ощутимо сильно стала забываться и уходить на второй план. К тому же, малого кого уже волнует вопрос об итогах украинского конфликта, западные элиты стали чаще задать себе вопрос - «Когда?».

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#военные
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БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство в белгородском поселке Новая Таволжанка
Гладков: украинский БПЛА атаковал белгородское село Новая Таволжанка
17 ноября 2023, 13:13

Фото: iStock/sommersby

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область, на этот раз взрывное устройство было сброшено с украинского БПЛА на селе Новая Таволжанка, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате атаки украинского дрона поврежден жилой дом. На месте находятся все оперативные службы региона.

17 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что  система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Северным молотом. Он также добавил, что по данным Спасательной службы Севастополя, повреждений инфраструктуры в городе нет.

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