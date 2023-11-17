В Германии предупредили Украину о больших проблемах грядущей зимой

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Украина имеет дефицит систем противовоздушной обороны и не сможет отразить атаки по критической инфраструктуре страны грядущей зимой. Об этом сообщил эксперт Франк Умбах в эфире немецкого канала Welt.
«Сейчас это большая проблема, так как, например, ракеты для ЗРК Patriot и боеприпасы одновременно поставляются США и в Израиль. Это демонстрирует тот факт, что Запад недостаточно поддерживает Украину», — рассказал Умбах.
По его словам, Украина столкнется с серьезными ударами по критической инфраструктуре грядущей зимой, которые не сможет отразить из-за недостатка ПВО.
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