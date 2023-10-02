В Германии признали поражение Украины

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Вооруженным силам Украины так и не удалось достигнуть хоть каких-нибудь значимых успехов в ходе контрнаступления, заявил военный эксперт Карло Масала в интервью немецкому телеканалу The Welt.
«Нет никакого стратегического прорыва. У них (ВСУ) нет продвижения вперед – это одна из главных проблем. А еще дроны, особенно «Ланцеты», - прокомментировал ситуацию Масала.
По его словам, российская армия взяла на вооружение ошибки, допущенные в прошлом году, и успешно исправила их. Это обстоятельно помогает ВС РФ профессионально отражать все атаки ВСУ.
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Евгения Парфентьева