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Немецкий журналист Юлиан Репке считает, что Вооруженные силы Украины совершают глупые, но непростительные ошибки на линии соприкосновения, которые приводят к массовым потерям военной техники.
«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» - задается вопросом Репке в своей соцести Х.
Он также напомнил, что после нанесения нескольких ударов по аэродрому в Кривом Роге Россия таким же образом уничтожила МиГ-29 на Николаевской авиабазе. По словами Репке, он не может найти объяснение подобным действиям со стороны Украины.
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