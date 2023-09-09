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Россия не задействовала всю свою военную мощь, а армия Украины уже не справляется и несёт невосполнимые потери. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
Уточняется, что Украина находится в таком тяжёлом положении, что ей уже не помогут поставки вооружения из стран-союзниц.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Украина не справляется с огромным количеством раненных и погибших в зоне СВО из-за тотальной коррупции в Министерстве здравоохранения.
Кроме того, немецкий журналист Ян Йесен заявил, что среди украинцев нарастает тревога из-за осознания провала ВСУ. Если раньше население более-менее оптимистично смотрело в будущее, то теперь всё обстоит ровно наоборот.
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Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Украина не справляется с огромным количеством раненных и погибших в зоне СВО из-за тотальной коррупции в Министерстве здравоохранения.
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Анастасия Чинкова