В Германии раскрыли правду о провале контрнаступления ВСУ

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В провале украинского контрнаступления виноваты руководства стран Запада, так как они слишком медленно отправляли оружие на Украину. Так считает немецкий генерал Клаус Виттманн.
«Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления», – отметил Виттман в эфире телеканала Welt.
По его словам, армия России получила много времени на строительство крепких и непробиваемых линий обороны из-за промедления в поставках вооружения на Украину.
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