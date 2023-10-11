В Германии раскрыли тактику российских военных, уничтожающих ВСУ

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ВС РФ оперативно рассекречивают позиции украинских военных и наносят по ним сокрушительные удары с помощью минометов и артиллерии. Заявили в эфире немецкого канала Bild.
«Русские контролируют местность с помощью дронов, которые все снимают на видео, а затем обстреливают позиции ВСУ артиллерией и минометами. Украинские солдаты совсем не могут свободно передвигаться, не могут передвигаться без потерь», – передает телеканал.
Кроме того, в материале обращается внимание на то, что в бой сейчас идет довольное малое число украинских солдат. Здесь становится не понятно, готовятся ли остальные к наступлению или Украина уже исчерпала все свои возможности.
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Элина Позднякова