В Германии раскрыли тактику российских военных, уничтожающих ВСУ

В зоне проведения СВО продолжаются бои по всей линии фронта. Российским военнослужащим удается перехватить инициативу и идти в наступление сразу на нескольких направлениях. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ были вынуждены отступить и на каких участках ВС РФ перешли в атаку.