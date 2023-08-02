В Германии считают, что украинский конфликт завершится зимой

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Запад, оказав давление, вынудит Украину прекратить огонь и договориться с Россией из-за отсутствия успехов украинского контрнаступления.
Об этом сообщает издание Die Welt, которое пишет, что заморозки конфликта можно ожидать уже нынешней зимой.
По мнению обозревателей, вряд ли Украине удастся осуществить ею задуманное. Заморозка конфликта может быть похожа на «корейский вариант» урегулирования с появлением линии соприкосновения.
Welt указывает, что Запад признаёт неспособность ВСУ совершить устойчивые прорывы и масштабные завоевания, даже имея в арсенале современную технику.
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«Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней, с небольшими успехами и огромными потерями. Всё указывает на то, что этот конфликт будет заморожен. Украина находится в очень плохом положении», — пишет Die Welt.
Welt указывает, что Запад признаёт неспособность ВСУ совершить устойчивые прорывы и масштабные завоевания, даже имея в арсенале современную технику.
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Мария Фирсова