В Германии сделали неожиданное признание об Украине

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Экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. Об этом Акен сообщил в эфире немецкого канала Phoenix.
По мнению Акена, западные страны по-прежнему думают только об оружии. Бывший депутат считает, что нужно инвестировать в переговоры столько же, сколько Запад инвестирует в вооружение Киева.
Акен отметил, что теперь следует думать о том, как приблизить мирные переговоры.
Напомним, ранее стало известно о том, что американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. В ближайшее время Вашингтон отправит небольшое количество ракет. Такое решение было принято после визита украинского лидера Владимира Зеленского.
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Акен отметил, что теперь следует думать о том, как приблизить мирные переговоры.
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Екатерина Коршунова