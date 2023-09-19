В Германии сообщили ужасные новости об Украине

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Вероятность прямого противостояния с РФ возрастает из-за политики Запада в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Отмечается, что увеличивающаяся европеизация конфликта грозит перерасти в масштабную войну между РФ и НАТО, чего не хочет ни одна из сторон. В материале статьи также говорится о необходимости завершения эскалации конфликта.
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Екатерина Коршунова