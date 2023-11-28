В Германии спрогнозировали изъятие средств для Киева из невоенных статей бюджета

Фото: iStock/bluejayphoto
Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре высказал мнение, что для оказания помощи Киеву германскому правительству придется использовать финансовые ресурсы из различных невоенных статей бюджета.
Он отметил, что маловероятно, что правительство решит вопрос о депортации нелегальных мигрантов для экономии средств в миллиардах.
Читайте также:
Премьер Баварии Зёдер заявил, что Германия находится в остром кризисе
В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа
Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР
Артем Кузьмин