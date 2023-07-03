В Германии заявили, что Запад разочарован контрнаступлением ВСУ

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Немецкий журналист Франц Бекки написал в издании Berliner Zeitung, что на Западе ощущается «некоторое разочарование», спустя почти месяц после начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.
«Западные страны поставляли Украине танки и БМП с большими надеждами на то, что в ходе наступления эта техника позволит обеспечить возвращение важных территорий. Однако спустя почти месяц с начала украинского наступления произошло некоторое разочарование», - прокомментировал ситуацию Бекки.
По словам журналиста, украинские войска, однозначно, несут большие потери, однако, в каком количестве – неизвестно, поскольку официальных данных Киев не раскрывает.
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