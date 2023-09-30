В Германии заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus

Фото: istockphoto/3D_generator
Ракtты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России не противоречит международному праву. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Что касается легитимности применения немецких ракет для ударов по территории России, то Штрак-Циммерман считает, что международное право разрешает атаковать военные цели на территории противника. Видимо, немецкий политик относит к военным целям также детские сады, дома престарелых и школы на территории приграничных российских регионов, которые подвергались ударам артиллерии ВСУ.
Читайте также:
В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с РФ
Der Spiegel: Немцы освистали Шольца и Бербок из-за поставок оружия Киеву
ВСУ необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять ракетами Taurus
Александр Бойцов