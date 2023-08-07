В Госдепе США заявили, что у России нет интереса к переговорам по Украине

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«Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», - прокомментировал ситуацию Милли.
Он также подчеркнул, что США готовы поддержать любую возможность дипломатического решения этого конфликта.
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