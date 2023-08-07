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В Госдепе США заявили, что у России нет интереса к переговорам по Украине

Госдеп США: Москве не интересны мирные переговоры по Украине
07 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/JARAMA

Мирные переговоры по Украине с Россией не ведутся, поскольку Москве это не интересно, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», - прокомментировал ситуацию Милли.

Он также подчеркнул, что США готовы поддержать любую возможность дипломатического решения этого конфликта.


Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что доложил о ходе контрнаступления и ситуации на линии боевого соприкосновения председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. Он также подчеркнул, что доложил Милли о потребностях ВСУ в боеприпасах и технике.

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Первая партия Abrams направляется на Украину
CNN: В США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину
07 августа 2023, 22:01

Фото: iStock/Michele Ursi

В США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину, сообщает CNN.
«Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», - прокомментировал ситуацию начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине уже в сентябре текущего года. Уточняется, что вначале Белый дом намерен отправить военную технику в Германию для модернизации, и только затем первая партия «Абрамсов» будет передана Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако каков будет объем этой самой партии,источники Politico не уточняют.

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#танки
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ВСУ потеряли Донбасс, бросив все резервы на Запорожское направление
Sky News: ВСУ бросили все резервы на Запорожское направление и отступили на Донбассе
07 августа 2023, 21:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины бросили все свои резервы в бой на Запорожском направлении и утратили контроль в северо-западной части Донбасса, заявил британский военный эксперт Шон Белл в интервью Sky News.
«Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация», - прокомментировал ситуацию Белл.  

Эксперт напомнил, что украинская армия потеряла несколько населенных пунктов на Донбассе, а также Артемовск.

Ранее Белл заявил, что если Вооруженные силы Украины не добьются успехов на полях специальной военной операции до конца лета – Запад может перестать поддерживать Украину. Аналитик также отметил, что поддержка Киева может пропасть и в результате президентских выборов в США.

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Госдеп США: Встреча по Украине в Саудовской Аравии получилась конструктивной
07 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Jon Rehg

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что обсуждение конфликта на Украине на встрече в Джидде получилось «продуктивным». Об этом он сообщил журналистам.
По словам Миллера, страны, присутствующие на встрече в Саудовской Аравии, смогли напрямую услышать от Украины о насилии, которое ей причиняет РФ. Отмечается, что официальный представитель госдепартамента США отказался разглашать подробности встречи.

Напомним,  в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.

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#мид
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#отношения
#рф
#переговоры
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Российские силы РЭБ посадили два БПЛА ВСУ в Курской области
Старовойт: В Курской области силами РЭБ было подавлено два беспилотника ВСУ
07 августа 2023, 20:59

Фото: iStock/vadimrysev

Сегодня российские силы РЭБ подавили два беспилотника, летевших в Курскую область, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, на крыле одного из посаженных дронов была нанесена символика запрещенного в России полка «Азов»*.

«Спасибо нашим военным и пограничникам!», - заключил Старовойт.

Ранее дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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#беспилотник
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Залужный доложил Милли об обстановке на линии боевого соприкосновения
Залужный заявил, что доложил Милли о ситуации на линии боевого соприкосновения
07 августа 2023, 20:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что доложил о ходе контрнаступления и ситуации на линии боевого соприкосновения председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.
«Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая», - прокомментировал ситуацию Залужный.

Он также подчеркнул, что доложил Милли о потребностях ВСУ в боеприпасах и технике. 

Когда Залужный отчитывался перед Милли в предыдущий раз, то заявил, что несмотря на российскую оборону, заграждения, минные поля и сверхсложные укрепления, украинские формирования достигают успехов на линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что подробно рассказал американскому генералу о ситуации по всей линии фронта.

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В Курской области обнаружили беспилотник со взрывным устройством
07 августа 2023, 20:06

Фото: istockphoto/aapsky

БПЛА нашли на окраине деревни Русская Конопелька утром 7 августа.
Baza пишет, что дрон длиной 1.5 метра и размахом крыльев в метр обнаружили на окраине деревни в Курской области. Через несколько часов после обнаружения, беспилотник обезвредили на месте.

Ранее в Белгороде российская система противовоздушной обороны сбила вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который летел в сторону города. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что в результате работы ПВО пострадавших и разрушений на земле нет.

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Подоляк выступил против переговоров с Россией

В США восхитились подвигом российского танка «Алеша»


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Подоляк выступил против переговоров с Россией
Подоляк заявил, что прекращение огня будет означать фактическую победу России
07 августа 2023, 19:39

Фото: iStock/JARAMA

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с РФ не будет, также Украина против прекращения боевых действий, так как это будет означать фактическую победу России. Об этом Подоляк заявил в соцсети.
«Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Значит больше оружия, ракет и самолетов», — подчеркнул советник главы офиса Зеленского.

По словам Подоляка, прекращение огня со стороны Украины также будет означать большое поражение западного мира.

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины признали большие потери в людях и технике в начале контрнаступления. За последние месяцы ВСУ прошли подготовку общевойсковому бою, которая должна была помочь им на линии боевого соприкосновения.

По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.

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В США восхитились подвигом российского танка «Алеша»
Риттер: Украинцы растерялись после того, как танк «Алеша» разнес 8 машин ВСУ
07 августа 2023, 19:07

Фото: iStock/Evgeny555

Вооруженные силы Украины растерялись, после того как экипаж российского танка «Алеша» в одиночку уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Есть знаменитое видео, на котором русский танк рванул вперед и ликвидировал два украинских танка и шесть бронетранспортеров. Это было сражение, где перевес противника составил 1 к 8, и русские одержали победу. Такое происходит постоянно и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Напомним, в начале июня 2023 года экипаж российского танка Т-80 в одиночку остановил колонну  23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, состоявшую из восемь единиц бронетехники и включавшую в себя два танка и шесть бронемашин. Членов экипажа «Алеши» приставили к государственным наградам. Примечательно, что российский танк в этом бою не получил повреждений. 

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Завершены ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома в Мариуполе
07 августа 2023, 18:33

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни.

Работы по восстановлению жилого дома в Центральном районе Мариуполя шли ударными темпами.  

«В рамках проводимых работ заменены кровля и окна, произведен монтаж холодного и горячего водоснабжения, канализации, восстановлен конструктив, обновлена система отопления. Также был произведен монтаж заземляющего контура для обеспечения электробезопасности. Выполнены работы по ремонту мест общего пользования», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.


Завершение ремонтно-восстановительных работ в жилом многоквартирном доме в Мариуполе — это событие, которое является важным шагом по возвращению людям мирной жизни.  


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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