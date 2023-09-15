В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Призванные в российскую армию граждане смогут покинуть зону специальной военной операции только после ее окончания.
Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с изданием «Lenta.ru».
Картаполов сообщил, что ротация мобилизованных не предусмотрена. Призванные военные могут каждые 6 месяцем отправляться в отпуск, причем время, необходимое на дорогу до дома, не входит в него.
По словам председателя, Минобороны сейчас активно набирают контрактников для формирования новых подразделений. Из-за полученных ранений некоторый бойцы могут выбывать из строя, а «подразделение должно оставаться боеспособным».
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что что за 2023 год с Вооружёнными силами Российской Федерации подписали 300 000 контрактов. Российский глава добавил, что граждане, заключившие договор, приходят сами из своих патриотических убеждений.
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Картаполов сообщил, что ротация мобилизованных не предусмотрена. Призванные военные могут каждые 6 месяцем отправляться в отпуск, причем время, необходимое на дорогу до дома, не входит в него.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что что за 2023 год с Вооружёнными силами Российской Федерации подписали 300 000 контрактов. Российский глава добавил, что граждане, заключившие договор, приходят сами из своих патриотических убеждений.
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Алина Юрчак