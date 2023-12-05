Фото: iStock/zabelin
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал хоррором убийство украинской артиллерией своих военнослужащих, которые отказались воевать за киевские власти. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, группа из двадцати пяти военных украинских войск, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией. Об этом ранее сообщил в беседе с РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».
Читайте также:
«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь» в 2023 году
InfoBRICS: западные политики готовятся к неизбежному поражению Украины
Губернатор Воронежской области сообщил о гибели генерала Завадского в ходе СВО
Екатерина Коршунова