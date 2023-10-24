В Госдуме назвали Зеленского «отпетым вруном» за слова о Черноморском флоте

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский несёт бред, говоря о «постепенном бегстве» Черноморского флота из Крыма. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее украинский президент, выступая на заседании международной парламентской конференции «Крымская платформа» в Праге, заявил, что Черноморский флот «постепенно убегает из Крыма». Он отметил, что перед Украиной стоит задача полностью деоккупировать земли, в том числе и Крым.
Комментируя слова Зеленского, Белик отметил, что украинский президент совершенно не знает о ситуации на полуострове. По его словам, жители хотят оставаться в составе России, а Зеленский несёт бред, поскольку живет «в информационном вакууме».
В заключение депутат отметил, что корабли Черноморского флота стоят на границе полуострова, что регулярно наблюдают его жители. А Зеленский хочет преподнести эту информацию под другим углом, чтобы дезинформировать украинцев.
Однако Белик выразил надежду на то, что украинцы осознают какой Зеленский на самом деле «отпетый врун».
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Комментируя слова Зеленского, Белик отметил, что украинский президент совершенно не знает о ситуации на полуострове. По его словам, жители хотят оставаться в составе России, а Зеленский несёт бред, поскольку живет «в информационном вакууме».
Однако Белик выразил надежду на то, что украинцы осознают какой Зеленский на самом деле «отпетый врун».
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Анастасия Чинкова