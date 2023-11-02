В Госдуме одобрен проект о списании с участников СВО поручительств по кредитам

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует принять в первом чтении законопроект, который позволит списывать кредитные поручительства погибших или тяжело раненых участников СВО.
Документ внесла группа сенаторов и депутатов. Он предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, погибших в ходе спецоперации, умерших от полученного увечья или ставших инвалидами 1-й группы, пишет РИА Новости.
В данный момент в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, но поручительств по кредитам это не касается, то есть при отсутствии законодательных ограничений судебная практика обязывает стать поручителями наследников погибшего.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании сообщил, что киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса.
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В данный момент в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, но поручительств по кредитам это не касается, то есть при отсутствии законодательных ограничений судебная практика обязывает стать поручителями наследников погибшего.
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Мария Фирсова