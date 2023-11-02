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В Госдуме одобрен проект о списании с участников СВО поручительств по кредитам

02 ноября 2023, 11:03
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует принять в первом чтении законопроект, который позволит списывать кредитные поручительства погибших или тяжело раненых участников СВО.
Документ внесла группа сенаторов и депутатов. Он предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, погибших в ходе спецоперации, умерших от полученного увечья или ставших инвалидами 1-й группы, пишет РИА Новости.

В данный момент в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, но поручительств по кредитам это не касается, то есть при отсутствии законодательных ограничений судебная практика обязывает стать поручителями наследников погибшего.


Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании сообщил, что киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса.

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#госдума
#сво
#кредиты
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В России объяснили слова Залужного о тупике на фронте
Депутат Чепа: слова Залужного о тупике на фронте связаны с провалом наступления
02 ноября 2023, 11:54

Фото: iStock/undefined undefined

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о тупике на фронте.
По мнению Чепы, слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ. Парламентарий добавил, что такое поведение Залужного показывает его попытки оказать влияние на американских союзников и получить новое вооружение.

Ранее Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

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#контрнаступление
#украина
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Бывшие бойцы «Вагнера» создали новый отряд
Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»
02 ноября 2023, 10:47

Фото: istock / Anna_Anikina

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» организовали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова замкомандира отряда с позывным «011».

«Вы наблюдали за боевым слаживанием, одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться», — рассказал заместитель командира.
 «011» рассказал, что в отряде состоят не только командиры, но и бывшие бойцы «Вагнера», артиллеристы, штурмовые и бронетанковые группы. Сообщается, что экипаж бронегрупп и артиллерии полностью состоят из «вагнеровцев». А штурмовые группы на 60% из бойцов ЧВК и на 40% из новоприбывших солдат.

Ранее сообщалось, что сын покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел стал новым главой компании в составе Росгвардии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#вагнер
#солдат
#чвк
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Последние новости СВО: что намерена применить Украина на фронте, где закрепились ВСУ
02 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/IherPhoto

Российским военным удалось занять новые позиции на Луганском направлении. Противник пытается атаковать на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, как оценил ситуацию в зоне проведения СВО главнокомандующий ВСУ, и что поможет Украине обернуть ситуацию на фронте в свою пользу.

ПВО сбила БПЛА над Черным морем и Крымом


Системы российской ПВО зафиксировали и перехватили дрон противника над акваторией Черного моря. Еще пять беспилотников уничтожены над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
ВС РФ поразили 160 целей на Краснолиманском направлении

Руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские бойцы подавили около 30 артиллерийских расчетов ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет РИА Новости. Также был нанесен точный удар по штурмовой бригаде противника и двум наблюдательным пунктам ВСУ.  Всего удалось поразить 160 целей.
 
Украине предрекли начало репрессий и гражданской войны
Украине предрекли начало репрессий и гражданской войны

Залужный назвал причину неудач ВСУ


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооруженный конфликт зашел в тупик, и выйти из него поможет только технологический скачок, приводит его слова издание Economist.

Залужный рассказал, что украинские бойцы должны были добраться до Крыма за несколько месяцев, однако этого до сих пор не произошло. Он заявил, что уже предпринят ряд мер для ускорения этого процесса, например, сделаны кадровые перестановки в командующем составе ВСУ. Залужный предположил, что проблема заключается в том, что российская сторона наперед владеет информацией о возможных действиях украинских военных. Он добавил, что изменить ситуацию на фронте в пользу Украины сможет применение высокотехнологических средств.

«Как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — пояснил Залужный.

Последние новости СВО


ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам инфраструктуры. Одной из приоритетных целей для российских бойцов стал аэродром «Миргород» в Полтавской области, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». С территории аэродрома запускаются ракеты западного производства Storm Shadow. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

В направлении Авдеевки российские военнослужащие проводят операцию по охвату укрепрайона. Продвинуться ВС РФ удалось к Новокалиново.

Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены
Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены

По информации телеграм-канала WarGonzо, на Запорожском направлении ВСУ удалось расширить зону контроля к западу от населенного пункта Работино. Также противник смог расширить плацдарм в районе Крынок.

Российским бойцам удалось достичь успеха на Луганском направлении. Новые позиции ВС РФ заняли у Петропавловки и Синьковки. На этом направлении важное значение имеет Купянск, к которому намерены пройти ВС РФ.

На Донецком фронте продолжают штурмовые действия российские военные. В районе Марьинки и Первомайского идут ожесточенные бои.
 
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#всу
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#наемники
#пво
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Над акваторией Черного моря сбили дрон, ещё 5 перехватили над Крымом
02 ноября 2023, 08:03

Фото: iStock/aapsky

Сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО.
Минобороны РФ сообщает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа.

В итоге один из них сбили в акватории Черного моря, ещё 5 перехватили над Крымом.

Российские военные работают над уничтожением воздушных целей над полуостровом Крым, из-за чего жителей Севастополя просят не покидать укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что наибольшую опасность представляют осколки воздушных средств, которые сбиваются силами российских ПВО. Именно поэтому настоятельно рекомендуют избегать нахождения на открытом пространстве.

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Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены

Савчук: На Краснолиманском направлении поражено 160 целей ВСУ
#всу
#сво
#крым
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Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены
02 ноября 2023, 06:33

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник президента Украины Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены. Резервов у украинской армии почти не осталось.
По его мнению, хороших вестей с фронта для Киева уже не будет. На фоне того, что украинцы уже бросают танки Leopard, провал ВСУ не избежать.

Соскин подчеркнул, что у украинской армии не осталось резервов, при этом президент Владимир Зеленский продолжает бросать солдат ВСУ на растерзание.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#танки
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#сво
#всу
#солдат
#украина
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Савчук: На Краснолиманском направлении поражено 160 целей ВСУ
02 ноября 2023, 05:11

Фото: iStock/zim286

Российские военные нанесли огневое поражение 160 целям Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.
Помимо этого, артогнём и авиационными ударами было нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества, сообщил он. А бомбардировщики «Центра» ударили сразу по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#всу
#украина
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Fox News: США следует отправлять оружие сразу в Россию
02 ноября 2023, 04:55

Фото: iStock/alexkich

Журналист Лора Ингрэм заявила, что попытки американского лидера Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». По её словам, это необходимо для отсрочки поражения Киева, поэтому логичней отправлять оружие сразу в Россию.
«Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагону нужно просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат. Прямо как было с «Талибаном» в Афганистане», — сказала она на YouTube-канале Fox News.

Ингрэм подчеркнула, что даже самые стойкие «ястребы войны» не способны аргументировать позицию в пользу Киева. По её мнению, главе Пентагона Ллойду Остину, заявляющему, что назначенный Вашингтоном генеральный инспектор по помощи Украине проделает прекрасную работу, никто не верит.

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#сша
#оружие
#украина
#youtube
#россия
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«Тупик»: Главком ВСУ Залужный сделал неожиданное признание
02 ноября 2023, 02:09

Фото: iStock/Tomas Ragina

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Об этом пишет Economist.
«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — цитирует издание слова главкома.

Залужный рассказал, что какое-то время не мог понять, почему ВСУ не добиваются успехов, хотя по подсчётам должны были добраться до Крыма за четыре месяца. Он пожаловался, что вместо этого наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты», — заявил главнокомандующий.

По его словам, проблема заключается в том, что российская армия видит всё, что делает ВСУ, и наоборот. Так, выйти из тупика поможет только технологический скачок.

«Как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — заключил Валерий Залужный.

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#россия
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#солдаты
#всу
#вс рф
#запад
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Главком Залужный признал, что системы РЭБ и авиация России превосходят ВСУ
02 ноября 2023, 01:34

Фото: сайт Минобороны РФ

Главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный похвалил российские системы РЭБ и авиацию, отметив, что они превосходят украинские. Об этом пишет Economist.
«Это преимущество ВВС России затруднило нам продвижение.  Российские системы ПВО все чаще мешают нашим самолетам летать», — цитирует издание слова Залужного.

Он отметил, что российские БПЛА берут на себя большую часть роли пилотируемой авиации, выполняя функции разведки и нанесения ударов с воздуха по позициям ВС Украины.

Главком добавил, что Россия модернизировала системы РЭБ.

«В этой области она превосходит нас: 65% наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время», — пояснил Виталий Залужный.

Он также указал, что вооружений, поставленных западными партнёрами Киеву, недостаточно. В особенности речь идёт о датчиках, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле, заключил главнокомандующий ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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