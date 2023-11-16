В Госдуме оценили идею заморозки конфликта на Украине

Фото: iStock/3dmitry
Россия не поддерживает идею заморозки украинского конфликта, он может завершится только на российских условиях. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выступает против заморозки конфликта, однако его прекращение может иметь разные формы. Но президент выразил надежду на то, что он закончится на условиях Киева.
По словам Белика, позиция Зеленского схожа с российской. Но требования России заключаются либо в полной демилитаризации Украины, либо в приведении её к условиям, озвученным на Стамбульской встрече в 2022 году.
Депутат отметил, что все здравомыслящие украинские военачальники осознают неизбежность провала, несмотря на поставки вооружения с Запада, но и понимают, что заморозить конфликт на своих условиях они также не смогут.
Белик добавил, что Зеленский противоречит сам себе в своих высказываниях, поэтому никто не будет слушать его мнение. Но если к власти придёт новый лидер, он должен понимать, что Москва не допустит прекращения конфликта, если Украина останется с большим количеством вооружения.
Таким образом, депутат заключил, что есть два варианта: принять российские условия или продолжать спецоперацию.
Читайте также:
Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения всех целей
«Страна»: новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл с визитом на Украину
В ВСУ заявили, что РФ изменила временные рамки нанесения ударов по Украине
По словам Белика, позиция Зеленского схожа с российской. Но требования России заключаются либо в полной демилитаризации Украины, либо в приведении её к условиям, озвученным на Стамбульской встрече в 2022 году.
Белик добавил, что Зеленский противоречит сам себе в своих высказываниях, поэтому никто не будет слушать его мнение. Но если к власти придёт новый лидер, он должен понимать, что Москва не допустит прекращения конфликта, если Украина останется с большим количеством вооружения.
Таким образом, депутат заключил, что есть два варианта: принять российские условия или продолжать спецоперацию.
Читайте также:
Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения всех целей
«Страна»: новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл с визитом на Украину
В ВСУ заявили, что РФ изменила временные рамки нанесения ударов по Украине
Анастасия Чинкова