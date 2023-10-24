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Киевские власти решили пойти ва-банк, предложив начать производство вооружения на территории Украины. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, беседуя с РИА Новости.
Напомним, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в беседе с изданием Financial Times заявил о необходимости организовать на Украине производство вооружения, поскольку мировые запасы стремительно истощаются.
По словам Белика, Украина решила таким образом привлечь крупное финансирование в страну. Это связано в первую очередь с тем, что так называемые союзники государства начали смещать вектор интересов в сторону Израиля.
Депутат считает, что Киев сейчас больше всего опасается полного ухода союзников, поскольку страна зависит от поставок западного вооружения. Именно осознание того, что эти поставки могут в любой момент прекратиться, и привело правительство к идее создания собственного производства.
Однако Белик поспешил открыть правду украинским политикам. По его мнению, страна получит не финансирование, а лишь пустые обещания и заверения в вечной дружбе.
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По словам Белика, Украина решила таким образом привлечь крупное финансирование в страну. Это связано в первую очередь с тем, что так называемые союзники государства начали смещать вектор интересов в сторону Израиля.
Однако Белик поспешил открыть правду украинским политикам. По его мнению, страна получит не финансирование, а лишь пустые обещания и заверения в вечной дружбе.
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Анастасия Чинкова