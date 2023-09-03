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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что РФ никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем. Об этом сообщает РИА Новости.
Ивлев отметил, что жители Крыма добровольно вошли в Россию, оккупации не было. Парламентарий подчеркнул, что украинский лидер умолчал о реальном количестве жертв на поле боя и о том, как матери и жены погибших военнослужащих протестуют из-за «бойни, развязанной киевской властью на деньги и вооружение США и Евросоюза».
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.
Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя.
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Екатерина Коршунова