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В Госдуме ответили на заявления о тайных переговорах между Россией и Украиной

Депутат ГД Швыткин: Россия не проводит никаких тайных переговоров с Украиной
02 декабря 2023, 13:11
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Россия не ведёт и не может вести никаких тайных переговоров с Украиной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заместитель председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Гермасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы ведут тайные переговоры в обход возражений Владимира Зеленского и Белого дома.

Однако Швыткин отметил, что со стороны России за все действия отвечают верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу.


Также депутат добавил, что у России совершенно иные задачи. Главное на данный момент – выполнить поставленные цели спецоперации.

При этом Швыткин отметил, что Россия готова к переговорам с украинской стороной. Но для их проведения нужно желание и согласие киевских властей, чего пока не наблюдается.

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#валерий залужный
#госдума
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В зоне СВО погибли герои клипа на песню «Тает лёд» группы «Грибы»
Герой клипа на песню «Тает лёд» Денис Степанов погиб в зоне спецоперации
02 декабря 2023, 13:47

Фото: iStock/Boris Ipatov

Уроженцы Республики Коми Руслан Рочев и Денис Степанов, которые стали известны благодаря съёмкам в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», погибли в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба во «ВКонтакте».
Отмечается, что Степанов родом из Ухты. В зоне СВО он был помощником гранатомётчика стрелкового отделения. А Рочев – уроженец села Визинга. На фронте он служил пулемётчиком отделения морской пехоты. 

Уйба выразил свои соболезнования и отметил, что молодые люди были настоящими патриотами России. Они отстаивали интересы России, её свободу и независимость, рискуя своими жизнями. 

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#россияне
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Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причину провала украинского контрнаступления
Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причиной неудачи наступления Киева нехватку оружия
02 декабря 2023, 12:20

Фото: istockphoto/JARAMA

Причинами неудачи летнего украинского контрнаступления стало то, что Россия правильно выстроила оборону, а западные союзники не обеспечили Киеву поставки необходимого количества вооружений. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ, генерал-майор Дэвид Петреус.
Во время презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» в эфире YouTube-канала The Washington Post, он напомнил, что Соединенные Штаты долго не соглашались передать Украине танки Abrams A1, что в свою очередь затянуло поставку Германией танков Leopard. 

Также экс-глава ЦРУ отметил, что долго откладывалось принятие решения о поставках Киеву кассетных боеприпасов, ракетных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, но прежде всего — западной авиации. Это предопределило полное господство России в воздухе, что сделало невозможным прорыв российской линии обороны.

Кроме того, Петреус отдал должное эффективности и грамотному построению российских оборонительных рубежей, особо выделив создание многочисленных и обширных минных полей, которые зачастую даже не давали возможности ВСУ приблизиться к первой линии обороны ВС РФ.

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#книги
#танки
#всу
#вс рф
#украина
#киев
#поставки
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Германия хочет уменьшить вклад в Европейский фонд мира для военной помощи Киеву
Telegraph: Германия хочет уменьшить вклад в фонд мира для военной помощи Украине
02 декабря 2023, 11:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Правительство Германии стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира для Украины. Об этом сообщает газета Telegraph.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе сохраняется надежда на согласование 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. 

Издание отмечает, что существует два пути предоставления военной помощи стране: либо путём финансовых взносов, либо в виде прямых поставок вооружения. 

Германия выразила желание сократить вклад в фонд, ссылаясь на ранее оказанную Украине помощь. 

При этом французское правительство обратилось к Европейскому фонду мира с требованием прекратить поставки вооружения из запасов стран-членов. Вместо этого страна предлагает отдать предпочтение совместным закупкам у европейских производителей вооружения. 

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#германия
#украина
#поставки
#вооружение
#финансирование
#евросоюз
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В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры
02 декабря 2023, 11:14

Фото: iStock/RamonCast

В результате взрыва в Одесской области был повреждён объект инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на главу региональной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
Согласно данным ОВА, при взрыве вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте. В настоящее время он ликвидирован. О пострадавших не сообщается. 

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога. 

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#воздушная
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Немецкий концерн Rheinmetal намерен начать выпуск БМП на Украине в 2024 году
02 декабря 2023, 10:45

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG планирует начать производство бронетехники на Украине в 2024 году. Речь идет о о бронетранспортерах Fuchs и боевых машинах пехоты (БМП) Lynx.
Об этом в интервью журналу WirtschaftsWoche рассказал глава компании Армин Паппергер. По его словам, после подписания контракта первый бронетранспортер планируется выпустить в течение 6-7 месяцев, а первую БМП — через 12-13 месяцев.

В октябре нынешнего года Киев и Rheinmetall AG создали совместное оборонное предприятие, на котором будут производиться вооружения, а также ремонтироваться поставляемая западными союзниками боевая техника.

В 2022 году операционная прибыль оружейного концерна достигла рекордного значения и составила 754 миллиона евро. Это на 27% превысило показатели предыдущего года. Руководство компании не скрывает, что достижению рекордных показателей прибыли в значительной степени способствовала «война в Европе». 

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#евро
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#киев
#украина
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Аксенов обвинил Зеленского во лжи относительно Крыма
Аксенов: Зеленский лжет о стремлении Крыма снова стать украинским
02 декабря 2023, 08:26

Фото: istockphoto/VvoeVale

Выступая перед студентами в городе Николаев, украинский президент Зеленский заявил, что Крым «очень ждет возвращения в состав Украины». Глава республики Сергей Аксенов назвал такие речи дешевым популизмом и просто враньем.
В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» глава региона согласился, что жители полуострова, конечно, не прочь будут увидеть Зеленского, когда его пленного привезут в Крым и будут показывать как некую диковинку. 

Аксенов также добавил, что в настоящее время крымчанам и гостям республики ничего не угрожает. Кроме боевых частей ВС РФ, размещенных в Крыму, создано также народное ополчение, причем в короткие сроки его численность может быть удвоена. Руководитель региона рассказал, что ополченцы принимают участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи.

Кроме того, глава республики отметил, что отлаженная и усиленная система противовоздушной обороны позволяет жителям региона чувствовать себя спокойно и уверенно.

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#жители
#крым
#вс рф
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Минобороны: Российские военные сорвали высадку десанта ВСУ на левый берег Днепра
02 декабря 2023, 08:03

Фото: istockphoto/vadimrysev

В Херсонской области российские войска уничтожили десант противника, который планировал высадку на левый берег Днепра. Для ударов по технике и живой силе ВСУ были использованы барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, сначала разведчики обнаружили, что на правом берегу Днепра концентрируются части украинских боевиков, явно планируя высадку десанта. Тогда было решено нанести упреждающий удар при помощи беспилотников «Ланцет», которые солдаты ВСУ считают просто страшным оружием. Операторы дронов навели барражирующие боеприпасы на цели и нанесли скоординированный удар. В результате были уничтожены несколько моторных лодок, грузовой автомобиль и большое количество живой силы противника.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видеозапись, на кадрах которой видно, как российские «Ланцеты» уничтожают танки ВСУ. Это произошло в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Барражирующий боеприпас сначала поразил один украинский танк. Второй попытался доехать до леса, чтобы укрыться в деревьях от беспощадного «Ланцета», но не успел. Оператор навел беспилотник и поджег и вторую цель.

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#минобороны рф
#беспилотник
#танки
#боеприпас
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#удар
#херсонская область
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Группировка ВС РФ «Запад» улучшила положение на Купянском направлении
МО: Группировка ВС РФ «Запад» улучшила положение на Купянском направлении
02 декабря 2023, 05:56

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские бойцы группировка «Запад» улучшили положение на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировкиВС РФ Сергея Зыбинского.
«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#сво
#всу
#запад
#россия
#вс рф
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«Победа за Москвой»: Боевик «Айдара» Дикий сделал шокирующее признание
Боец «Айдара» Дикий: Победа в конфликте на Украине приближается к Москве
02 декабря 2023, 04:59

Боевик батальона «Айдар»* Евгений Дикий в ходе интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что победа в конфликте на территории Украины приближается к Москве. Об этом пишет РИА Новости.
«Меня постоянно триггерит заставка на «Киевстаре» (оператор связи на Украине — ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается». Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое сформировалось в тылу за 2023 год. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по «Киевстару», а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к России, а не к нам», — цитирует агентство слова националиста.

Дикий также выразил сожаление по поводу того, что у Москвы нет иллюзий по поводу конфликта, и она уверенно движется к своей цели, придерживаясь конкретного плана.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* запрещенная в России экстремистская организация
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#всу
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