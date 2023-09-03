В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости выпуска школьных принадлежностей с патриотической тематикой, а также выступила с предложением печатать тетрадки с информацией о подвигах российских солдат в СВО. Об этом Кузнецова написала в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи.
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