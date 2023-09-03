В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости выпуска школьных принадлежностей с патриотической тематикой, а также выступила с предложением печатать тетрадки с информацией о подвигах российских солдат в СВО. Об этом Кузнецова написала в своем телеграм-канале.