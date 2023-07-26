В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow

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В России необходимо создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по Вооруженным силам Украины, заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью «РИА Новости».
Напомним, в четверг 7 июля российским военным удалось вынести с линии боевого соприкосновения практически неповрежденную ракету Storm Shadow. Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что это - «нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры».
По словам депутата, с высоким технологическим потенциалом России, воссоздать такие ракеты не составит труда. При том, что на Западе Storm Shadow считают «чудо-оружием».
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«Есть случаи захвата целых трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow. Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам, которые терроризируют мирное население российских регионов», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
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Евгения Парфентьева