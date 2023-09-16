В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по Крыму западными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет отметил, что государства, чье оружие применяется украинскими боевиками для ударов по Крыму, стоит признать участником военного конфликта, а также разорвать с ними любого вида отношения. По словам парламентария, за РФ должен последовать жесточайший ответ на агрессию.
Шеремет пояснил, что Западу пора осознать, что «ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется безнаказанной».
Напомним, ранее командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет.
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Шеремет пояснил, что Западу пора осознать, что «ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется безнаказанной».
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Екатерина Коршунова