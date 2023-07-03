В Госдуме призвали использовать арестованный транспорт для нужд армии

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что транспорт, стоящий более года на штрафстоянке, нужно использовать на СВО для нужд армии России.
«Считаю, что любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штрафстоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд Вооруженных сил и армии», - цитирует РИА Новости Хамзаева.
Он уверен, что подобная норма должна быть закреплена законом на федеральном уровне. При этом депутат отметил, что также стоит решить вопрос о передаче самосвалов и экскаваторов, которые были конфискованы.
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