В Госдуме ранение американского военного Рида назвали «показательным»

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«Риду, видимо, хотелось еще раз встретиться с русскими. Встреча состоялась, да только закончилась для него совершенно в ином свете. Все эти американские солдаты удачи закончат одинаково, помня о России на всю оставшуюся жизнь, возможно даже очень короткую. Случай с Ридом показателен», - прокомментировал ситуацию Белик.
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