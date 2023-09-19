В Госдуме раскрыли влияние танков Abrams на ход СВО

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Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что отправка США танков Abrams на территорию Украины не окажет влияния на ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
«Кардинального ничего не произойдёт точно», - отметил Гурулев.
По его словам, танки Abrams даже во время сирийского конфликта «горели не хуже, чем танки Leopard на Украине». Он выразил уверенность в том, что ВС РФ справятся с этой военной техникой.
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Татьяна Лаврова