Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, который согласован Владимиром Зеленским на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет отметил, что украинский лидер Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как стране. Он также подчеркнул, что Зеленский всеми силами старается сохранить свой пост и больше его ничего не интересует.
Шеремет добавил, что план контрнаступления украинских войск не содержит перспектив.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, которую выстроила РФ. Также несвоевременные поставки оружия Западом — это еще один фактор провала контрнаступления украинских войск.
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Шеремет добавил, что план контрнаступления украинских войск не содержит перспектив.
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Екатерина Коршунова