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В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО Цокова в зоне СВО

12 июля 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил о гибели замкомандующего Южного военного округа генерал-лейтенанта Олега Цокова в зоне спецоперации.
«Погиб в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску. Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — рассказал Гурулев в программе «60 минут».

Он добавил, что в 2022 году Цоков получил ранение, однако после реабилитации вернулся в зону боевых действий.


При этом в Минобороны гибель Цокова не комментировали. Ранее информация о гибели генерала-лейтенанта появилась в украинских СМИ.

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#Олег Цоков
#Госдума
#спецоперация
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Осколочные ранения получил житель Белгородской области при обстреле ВСУ
12 июля 2023, 19:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

12 июля ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района Белгородской области, пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. 

Кроме того, Гладков добавил, что при обстреле Графовки повреждение получила ЛЭП, а в селе Репяховка поврежден склад сельскохозяйственной компании. Глава региона подчеркнул, что оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

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#Белгородская область
#Вячеслав Гладков
#обстрел
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Минобороны: ВС РФ завершают прием техники ЧВК «Вагнер»
12 июля 2023, 17:52

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

ВС РФ завершают плановый прием вооружения и техники, которые принадлежали ЧВК «Вагнер. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРПК "Панцирь", гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что из переданной техники несколько десятков оказались новыми и ни разу не применялись в боевых действиях. Кроме того, помимо техники и вооружения, ВС РФ приняли порядка 2,5 тысяч боеприпасов, а также около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.

В Минобороны уточнили, что все вооружение и военная техника будут доставлены в тыловые районы. После проведения технического обслуживания все будет использовано по назначению.

Напомним, 27 июня Минобороны РФ заявило о подготовке к приему тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер».

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#Минобороны РФ
#ЧВК «Вагнер»
#вооружение
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Около Херсона проводятся разведывательно-поисковые операции
12 июля 2023, 16:41

Фото: РИА Новости

На островах у города Херсон российские штурмовые группы проводят разведывательно-поисковые действия. Об этом сообщило Минобороны в своём телеграм-канале.
Операция развернулась около Антоновского моста, который соединяет правобережный Херсон с левобережной Херсонской областью, которая стала частью России.  

В конце прошлого месяца подразделения украинской армии предпринимали попытки переправы с левого на правый берег Днепра, об этом сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. 1 июля он объявил об «окончательной зачистке» территорий у Антоновского моста.

На следующий день украинские военные вновь предприняли попытку переправы, высадившись на острове Антоновский в районе одноимённого моста.  Вскоре Минобороны РФ заявило, что российские военные защитили свои территории, уничтожив противника.

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#ВСУ
#Херсон
#СВО
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Зеленский пожаловался на дефицит дальнобойного оружия у ВСУ
12 июля 2023, 14:42

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит в дальнобойном оружии. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
«Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся, я буду поднимать этот вопрос», - заявил глава Украины.

Зеленский отметил, что он будет обсуждать этту тему в рамках встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

При этом сам Столтенберг считает, что поставка вооружений на Украину из западных стран является сейчас самой срочной задачей.

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#Владимир Зеленский
#вооружение
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Минобороны: ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ
12 июля 2023, 14:25

Фото: iStock/vladj55

Российские подразделения уничтожили склады топлива для техники украинской армии в Одесской области.
В ведомстве отметили, что в результате ударов ВС РФ по складам топлива украинских сил, намеченные цели были поражены. 

Согласно сводке Минобороны РФ, склады топлива уничтожены в населенных пунктах: Малодолинское и Черноморск Одесской области.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие предотвратили попытку украинских войск захватить позиции на Донецком направлении. 
 
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#Минобороны
#ВСУ
#склад
#топливо
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Депутат Колунов передал рации военнослужащим в зоне СВО
12 июля 2023, 12:10

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов передал рации подмосковным бойцам, проходящим службу в зоне специальной военной операции.
Потребность в рациях высказал депутату один из жителей Подмосковья в ходе личного приема граждан, сообщает «Радио 1» пресс-служба депутата Государственной Думы Сергея Колунова.

Вопрос с приобретением раций решился оперативно, на данный момент устройства уже переданы одному из военнослужащих воинской части 14361-4 и в скором времени их направят в зону СВО.
«Конечно, военным необходимы рации с безопасной связью, с определенным классом шифрования. Да и подразделения желательно укомплектовывать одинаковыми моделями. Мы постарались сделать так. Верим в наших защитников и продолжим оказывать всю необходимую им помощь», — поделился депутат Госдумы Сергей Колунов.
Депутат Сергей Колунов и Фонд адресной помощи «СК Развитие» регулярно оказывают помощь и поддержку подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации.

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#Сергей Колунов
#СВО
#спецоперация
#рация
#гумпомощь
#Единая Россия
#Госдума
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Военный эксперт Живов рассказал о преимуществах службы по контракту
12 июля 2023, 11:20

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Военный блогер, автор Телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов рассказал в беседе с «Радио 1» о преимуществах службы по контракту.
«Достаточно высокая заработная плата, свыше 200 тысяч рублей, а дальше в зависимости от региона выплачиваются различные подъёмные, льготы на коммунальные услуги, отсрочка банковских кредитных платежей, право на преимущественное поступление детей в высшие учебные заведения бесплатно. Всё зависит ещё от того, на сколько человек подписывает контракт. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы военнослужащие приходили на длительный срок в армию, поэтому, чем длиннее контракт, тем большее количество преференций получают военнослужащие. Плюс есть премии за подбитую технику, за уничтоженные танки и сбитые самолёты», – сообщил эксперт.
Московский областной пункт отбора в Балашихе примет всех желающих заключить контракт для прохождения военной службы. Кандидаты должны соответствовать всего несколько требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание. 

Россиянин, заключивший контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных. 

Основные преимущества, которые получат добровольцы, подписавшие контракт для прохождения службы в зоне СВО, следующие: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей. 

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#служба
#контракт
#СВО
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Пушилин: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении
12 июля 2023, 11:09

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.
Он также добавил, что российские подразделения пошли в атаку на Авдеевском направлении. Об этом Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live».

Глава региона отметил непростые условия на Авдеевском направлении. Он сообщил об изменении позиций и определенных успехах военнослужащих, несмотря на жесткие условия в северной части района. На указанные направления подтянуты резервы и силы, подчеркнул Пушилин.

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#Пушилин
#ВС РФ
#наступление
#Авдеевское направление
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Рогов: Немецкие танки Leopard не оправдали ожиданий ВСУ
12 июля 2023, 08:30

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость немецких танков Leopard оказалась лишь нелепым мифом.
Он пояснил, что распространение информациии о неуязвимости танков была пиаром и мифом, который нужно резвеять. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.

Политик заявил, что на поле боя немецкие танки не показали эффективности, о которой говорил Запад. Техника никак не зарекомендовала себя в бою и оказалась лишь мифом, подчеркнул он.

«Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», - заключил Рогов. 
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#танки
#ВСУ
#Украина
#Рогов
#Leopard
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