В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО Цокова в зоне СВО

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил о гибели замкомандующего Южного военного округа генерал-лейтенанта Олега Цокова в зоне спецоперации.
«Погиб в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску. Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — рассказал Гурулев в программе «60 минут».
Он добавил, что в 2022 году Цоков получил ранение, однако после реабилитации вернулся в зону боевых действий.
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