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Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет утверждает, что российские войска останутся на полуострове Крым навсегда, независимо от стремлений украинских властей и их западных партнеров, передает РИА Новости.
Шеремет отметил, что Крым для Зеленского стал объектом фобии, так как он считается оплотом русского мира и примером успешного развития для территорий, вернувшихся в Россию.
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