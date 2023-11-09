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На Украине назревает военный переворот. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.
Зеленский и его команда прекрасно понимают, что в стране готовится военный переворот. Об этом говорит кадровая перестановка в силовых структурах, частые скандалы и убийства, подчеркнул Шеремет.
По словам депутата, в рядах ВСУ появилось достаточно много военнослужащих, которые недовольны политикой Зеленского. Такая же ситуация наблюдается и среди мирного населения.
Отмечается, что военные, видя реальную ситуацию на фронте, понимают, что вынуждены погибать из-за интересов США и жажды наживы Зеленского. При этом сам президент прячется, прикрываясь женщинами и детьми.
Всё это приведёт к тому, что неравнодушные к своей стране граждане, уставшие от политики Зеленского, устроят на Украине военный переворот.
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По словам депутата, в рядах ВСУ появилось достаточно много военнослужащих, которые недовольны политикой Зеленского. Такая же ситуация наблюдается и среди мирного населения.
Всё это приведёт к тому, что неравнодушные к своей стране граждане, уставшие от политики Зеленского, устроят на Украине военный переворот.
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Анастасия Чинкова