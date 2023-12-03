В Госдуме заявили, что НАТО уже не может игнорировать очевидный провал ВСУ

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Ситуация Украины в зоне спецоперации действительно ухудшается, что признали даже в НАТО. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По словам Новикова, в связи со сложившейся ситуацией появится две позиции: первая – усиление помощи Украине от западных стран, а вторая, наоборот, – призыв к тому, чтобы сворачивать очевидно бессмысленную и бесперспективную помощь Киеву.
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