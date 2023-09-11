В Госдуме заявление Киева насчет Крымского моста назвали ущербным

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя ВСУ о том, что у Крымского моста осталось мало времени. Об этом сообщает РИА Новости.
«У них, видимо, какая-то фобия, ненависть или зависть, как недостижимая мечта, уничтожить наш Крымский мост, но он строился на века и простоит столько же», — отметил Шеремет.
Парламентарий добавил, что мало времени осталось у Украины и киевского режима. Шеремет подчеркнул, что тех, кто стоит у власти в Киеве, ждут трудовые лагеря в Сибири.
Напомним, начальник Генштаба, генерал армии США Марк Милли заявил, что у ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению.
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Екатерина Коршунова