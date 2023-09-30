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В составе ВСУ воюет множество наемников со всего света. Госпиталь министерства обороны Соединенных Штатов в Германии начал принимать раненных на Украине американцев и бойцов из других стран.
Обозреватели американского издания The New York Times пишут в своей статье, что Пентагон втихую приступил к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем медицинском центре в местечке Ландштуль неподалеку от Кайзерслаутерна.
Как отмечают авторы публикации, сотни американцев, в том числе ветеранов, отправились воевать за киевский режим. Неизвестное их число подстрелили, подорвали на минах, посекли осколками артиллерийских снарядов. Теперь министерство обороны вмешалось, чтобы оказать им ту же помощь, какая положена кадровым военным.
Ранее Пентагон неоднократно заявлял, что Киев использует наемников в качестве «пушечного мяса». Сами приехавшие воевать за деньги признавались в интервью, что ВСУ крайне плохо и неумело координирует действия разных частей. А шанс выжить на Украине невелик, так как интенсивность боевых действий здесь намного выше, чем была в Ираке и Афганистане.
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Как отмечают авторы публикации, сотни американцев, в том числе ветеранов, отправились воевать за киевский режим. Неизвестное их число подстрелили, подорвали на минах, посекли осколками артиллерийских снарядов. Теперь министерство обороны вмешалось, чтобы оказать им ту же помощь, какая положена кадровым военным.
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Александр Бойцов