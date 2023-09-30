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В госпиталь Пентагона в ФРГ прибыли 14 раненных на Украине американцев

30 сентября 2023, 07:59
Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

В составе ВСУ воюет множество наемников со всего света. Госпиталь министерства обороны Соединенных Штатов в Германии начал принимать раненных на Украине американцев и бойцов из других стран.
Обозреватели американского издания The New York Times пишут в своей статье, что Пентагон втихую приступил к лечению раненых американцев и других бойцов, эвакуированных с Украины, в своем медицинском центре в местечке Ландштуль неподалеку от Кайзерслаутерна.

Как отмечают авторы публикации, сотни американцев, в том числе ветеранов, отправились воевать за киевский режим. Неизвестное их число подстрелили, подорвали на минах, посекли осколками артиллерийских снарядов. Теперь министерство обороны вмешалось, чтобы оказать им ту же помощь, какая положена кадровым военным.


Ранее Пентагон неоднократно заявлял, что Киев использует наемников в качестве «пушечного мяса». Сами приехавшие воевать за деньги признавались в интервью, что ВСУ крайне плохо и неумело координирует действия разных частей. А шанс выжить на Украине невелик, так как интенсивность боевых действий здесь намного выше, чем была в Ираке и Афганистане.

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Зеленский согласовал с США новое наступление и захват Запорожской АЭС
РИА Новости: Зеленский согласовал с США план нового наступления в октябре
29 сентября 2023, 22:15

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал план действий нового наступления с кураторами из США и Великобритании. Главной целью станет захват Запорожской АЭС. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к компетентным органам.

В ближайшие дни украинские боевики могут попытаться нанести удар. Предварительно, наступление начнётся в начале октября.

«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — заявил собеседник.
По мнению источника, это новая авантюра Владимира Зеленского, который пытается доказать свою состоятельность. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контрнаступление
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Ракета ВСУ влетела в гостиницу в Енакиево в ДНР
Дрозденко: Украинская ракета влетела в здание гостиницы в Енакиево в ДНР
29 сентября 2023, 20:55

Фото: istock / RamonCast

Ракета украинской армии попала в гостиницу в Енакиево в Донецкой Народной Республике, в которой проживали восстанавливающие город российские строители. Информацию сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город», — заявил Дрозденко.
Погибших в результате атаки нет. 

С июня 2022 года Енакиево и Ленинградская область заключили соглашение о сотрудничестве. В то время Александр Дрозденко сообщил, что регион выделит 1,2 миллиарда рублей для восстановления инфраструктуры и жилого фонда в населенном пункте.

По итогу 2022 года, работы были профинансированы на 870 миллионов рублей и сейчас специалисты их Ленинградской области направлены на восстановление очистных сооружений.

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Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

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#город
#ракета
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#регион
#строители
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«Невероятно»: Кадры с солдатами ВСУ, сдающимися в плен, вызвали шок в США
Американского журналиста Морриса поразили кадры сдачи солдат ВСУ в плен
29 сентября 2023, 20:00

Фото: istock / Olena_Z

Журналист из США Клейтон Моррис рассказал, что его поразили кадры из зоны военной спецоперации, на которых солдаты Вооруженных сил Украины сдаются в плен. Свое мнение он озвучил на YouTube-канале Redacted.

«Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно, правда это то, что западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это», — прокомментировал это видео журналист
Американский журналист считает, что такое поведения украинских солдат связано с тем, что командование украинской армии не оставляет им другого выбора, так как бойцы не хотят умирать на передовой и не желают сражаться с армией России. 

Моррис отметил, что российские военнослужащие относятся к сдающимся в плен достаточно адекватно. Журналист также упомянул факт того, что из-за нехватки бойцов в ВСУ Киев стал призывать женщин.

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Российские силы пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

#военные
#оружие
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#всу
#киев
#солдат
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ВСУ совершили покушение на главу Горловки Ивана Приходько
29 сентября 2023, 19:44

Фото: istockphoto/RamonCast

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили покушение на главу администрации города Горловка в Донецкой Народной Республике Ивана Приходько. По месту, где он находился, был нанесен удар двумя ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Ракеты упали недалеко от того места, где в момент атаки находился глава городской администрации. Как сказал военкор Сладков, ссылаясь на личную переписку, Приходько в результате ракетного удара не пострадал. «Два  хамерса, я жив», — написал он военкору.

Локация, где в момент атаки находился глава администрации, сильно пострадала от взрывов ракет. На кадрах видео, опубликованного военкором в телеграм-канале, виден результат прилетов по жилым зданиям, а также по гражданскому автомобилю. Не умея добиться успеха на поле боя, киевский режим продолжает обстреливать мирные города и объекты.

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#режим
#ракеты
#днр
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Российские силы пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
29 сентября 2023, 17:48

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее в средствах массовой информации заявили, что украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области в составе 50 человек. Также сообщалось, что некоторые дороги в Новозыбковском районе региона оцепили силовики.

По информации SHOT, бой между российскими и украинскими военными завершился около 50 минут назад. Убегающих диверсантов ВСУ накрыли артиллеристским огнём. 

Отмечается, что прорыва границы не допущено.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские командование расстреляло двух военных за то, что они хотели сдаться в российский плен.

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#военные
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Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области
29 сентября 2023, 17:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинская ДРГ, в составе 50 человек, проникла на территорию Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 50 диверсантов проникли на российскую территорию в районе посёлка Лугового Брянской области.

В настоящий момент российские силы ведут бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Для силовых ведомств объявили общий сбор.

Некоторые дороги в Новозыбковском районе региона оцепили силовики. 

28 сентября средства массовой информации сообщали, что ДРГ ВСУ проникла в Россию через Белгородскую область, однако, позже стало известно, что пограничники и другие силовые структуры вступили в бой на линии разграничения в Белгородской области с украинской ДРГ, зайти на территорию региона диверсанты не смогли.

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Минобороны РФ отчиталось об уничтожении пункта управления «Иностранного легиона»
29 сентября 2023, 16:29

Фото: istock / Aleksandr Golubev

За текущую неделю ВС РФ нанесли по противнику 9 ударов крылатыми ракетами и БПЛА, уничтожив пункт управления «Иностранного легиона». Информацию об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что целью ударов стали склады боеприпасов, военное имущество ВСУ, а также места подготовки диверсантов и пункты размещения военных и наемников.

Ранее сообщалось, что командование Украины выводит из района Работино в тыл 47-ю бригаду ВСУ по причине отказа военных в выполнении поставленных задач из-за больших потерь. 

Также ранее бывшая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о сложной для ВСУ ситуации на фронте. Она заявила, что продвижение по линии боев идет очень медленно, а бои завершаются без изменения положения.

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AT: Зеленский использует жестокие методы для призыва в армию
29 сентября 2023, 16:22

Фото: iStock/innovatedcaptures

Колоссальные потери в рядах Вооруженных сил Украины заставили Владимира Зеленского пойти на беспрецедентные меры, пишет Asia Times.
«Киев прибегает ко все более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих. Так, недавно он распространил мобилизацию на группы населения, ранее не подлежавшие призыву, например, на инвалидов», - прокомментировали ситуацию в издании.

По мнению автора статьи, причиной тому стало провалившееся контрнаступление, которое не только не принесло ожидаемых результатов, но и привело к заметной убыли в рядах ВСУ. 

Теперь, чтобы хоть как-то восполнить поредевшую армию, Зеленский вынужден мобилизовывать всех, без разбора, украинцев и закрывать выезд из страны.

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#зеленский
#киев
#контрнаступление
#мобилизация
#китай
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Бригада ВСУ уходит в тыл из района Работино из-за высоких потерь
29 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование выводит в тыл 47-ю бригаду ВСУ из района Работино, так как военные отказываются выполнять поставленные задачи из-за колоссальных потерь.
«Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что это происходит из-за отказа военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь

В Минобороны уточнили, что с 24 по 25 сентября на Запорожском направлении было ликвидировано более 330-ти человек живой силы ВСУ, а также оружие и транспорт.

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#всу
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