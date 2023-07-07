В госпитале им. Н. Бурденко провели бракосочетание участника СВО и его возлюбленной

Фото: телеграм-канал Минобороны РФ
В военном госпитале им. Н. Бурденко провели выездную церемонию бракосочетания участника спецоперации и его возлюбленной. Семье вручили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Девушка военнослужащего, узнав о его ранении, сразу же приехала в Москву, и влюблённые подали заявление в ЗАГС. Рассмотрев его в особом порядке, сотрудники провели церемонию бракосочетания прямо на территории госпиталя. На мероприятии присутствовали боевые товарищи, врачи, медсёстры и руководство лечебного учреждения.
Молодожёнов поздравил начальник госпиталя - подполковник медицинской службы Сергей Попов. Он отметил, что это особенный день в жизни Дмитрия и Светланы и самого госпиталя.
После торжественной церемонии военный рассказал, что хочет продолжить службу в рядах Вооружённых сил.
Читайте также:
Новую концепцию реабилитации участников СВО протестируют в Московской области
Воробьёв наградил добровольца из Подольска за спасение боевых товарищей
Дети участников СВО рассказали Воробьёву о своих родителях-героях
Молодожёнов поздравил начальник госпиталя - подполковник медицинской службы Сергей Попов. Он отметил, что это особенный день в жизни Дмитрия и Светланы и самого госпиталя.
Читайте также:
Новую концепцию реабилитации участников СВО протестируют в Московской области
Воробьёв наградил добровольца из Подольска за спасение боевых товарищей
Дети участников СВО рассказали Воробьёву о своих родителях-героях
Лора Луганская