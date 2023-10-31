В ГУР Украины практически назвали бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2

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В ГУР Украины практически признали бесполезность турецких дронов Bayraktar TB2, с таким заявление выступил офицер ГУР Владимир Валюх, его цитирует Defense News.
«Что касается TB2, я не хочу использовать слово «бесполезный», но сложно найти ситуации для их использования», - прокомментировал ситуацию Валюх.
Офицер подчеркнул, что Bayraktar TB2 активно использовали в начале конфликта, в 2022 году. Однако, за прошедшее время Вооруженные силы РФ возвели мощные укрепления, которые не позволяют турецким беспилотникам совершать продолжительные полёты, а тем более - наносить удары.
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Евгения Парфентьева