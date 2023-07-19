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В ГУР Украины опровергли сообщение Буданова о причастности к пожару в Крыму

19 июля 2023, 11:44

Фото: iStock/sandsun

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов опроверг информацию о том, что глава ведомства Кирилл Буданов подтвердил причастность ВСУ и ГУР к пожару на полигоне в Крыму.

Напомним, ранее украинское издание «Страна» распространило сообщение, в котором значилось, что глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о причастности ВСУ и ГУР к пожару на полигоне в Крыму.

По предварительным данным, украинские СМИ взяли сообщение из Telegram-канала, который якобы принадлежит Буданову. Однако украинская сторона заявляет, что не имеет к этому каналу никакого отношения. Приводя в доказательство то, что канал не верифицирован, и у него всего 19 тысяч подписчиков. Таким образом, канал оказался поддельным, а информация - ложной.

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#ГУР
#Андрей Юсов
#Кирилл Буданов
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Мэр Одессы Труханов назвал ночную атаку на город самой масштабной с начала СВО
19 июля 2023, 11:47

istockphoto/vadimrysev

В ночь на среду, 19 июля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал эту атаку самой масштабной с начала «вторжения».
Ранее представители украинского оперативного командования «Юг» сообщили, что в одном из портовых городов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, а также топливные резервуары и погрузочное оборудование, передает РИА Новости. Кроме того, сообщалось о повреждении промышленного объекта под Одессой и двух складских помещений.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные Силы России нанесли комбинированный групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, на которых готовились террористические акты против нашей страны. В частности, был атакован судоремонтный завод в Одессе, где производились безэкипажные катера. Также в Николаеве и Одессе уничтожены топливные хранилища общим объемом около 70 тысяч тонн.

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#одесса
#атака
#николаев
#оружие
#удар возмездия
#хранилище
#порт
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Марочко: ВС РФ усилили давление на ВСУ на Краснолиманском направлении
19 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/aapsky

Российские военные усилили давление на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За истекшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные наносят удары по ВСУ авиацией и артиллерией. При этом на небольших расстояниях используется тяжелые огнеметные системы, а также бронетехника.

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#спецоперация
#ВСУ
#ВС РФ
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Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму устроило ГУР Украины
19 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/alzay

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма устроили ГУР Минобороны Украины совместно с ВСУ. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает украинское издание «Страна».
«Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ», - написал Буданов в своем Telegram-канале.

Напомним, на в Крыму горит полигон в Кировском районе. Из-за этого перекрыта трасса «Таврида». Также эвакуируются местные жители из близлежащих четырёх сёл.

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#ГУР
#Кирилл Буданов
#Крым
#полигон
#пожар
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Рогов: на Запорожском направлении ликвидирован нацист ВСУ Кряж
19 июля 2023, 08:54

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В зоне спецоперации на Запорожском направлении российскими силами ликвидирован украинский нацист Богдан Кряж. Об этом рассказал глава местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ликвидированный украинский военный был членом так называемого батальона «Братства Дмитрия Корчинского».

«На Запорожском фронте он был денацифицирован и отправлен на экспрессе к Бандере прямым попаданием русской противотанковой управляемой ракеты», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

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#ВСУ
#спецоперация
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Генштаб ВСУ сообщил о комбинированном ударе ВС РФ по Украине
19 июля 2023, 08:23

Фото: iStock/JARAMA

По Украине нанесли комбинированный удар беспилотными летательными аппаратами «Шахед» и ракетами, сообщил Генштаб ВСУ, передает украинское издание «Страна».
«Угроза ударов беспилотниками была этой ночью в том числе в Хмельницкой и Ровенской областях. В Киеве и области власти заявили о сбитии нескольких БПЛА (без прилетов)», - говорится в Telegram-канале издания.

Кроме того, сообщается о взрывах в Кропивницком и Запорожье, при этом был зафиксирован полет БПЛА через Житомирскую область в сторону Винницкой. Также, по предварительным данным, в Хмельницкой области произошел взрыв. Из-за этого задерживаются поезда.

Напомним, воздушная тревога была дважды объявлена в Киеве минувшей ночью. Также в зоне тревоги находились Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая и Ровненская области Украины.

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#Украина
#спецоперация
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Марочко: ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска
19 июля 2023, 08:01

Фото: iStock/NATALIA MARNA

В район Артемовска ВСУ доставили партии снарядов для артиллерии НАТО, по некоторым данным, там есть и кассетные боеприпасы. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в район Константиновки украинскими военными доставлена очередная партия боеприпасов для артиллерии, предоставленной Украине странами Запада.

«Также отмечены поставки в район населенного пункта Часов Яр, где ранее отмечалось нахождение гаубичного артиллерийского дивизиона, включающий в себя американские артиллерийские системы М777», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Таким образом, он предположил, что в эти поставки могли войти и кассетные боеприпасы, которые могут быть применены в Артемовске уже в ближайшее время.

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#Андрей Марочко
#кассетные боеприпасы
#ВСУ
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На Кинбурнской косе сбили один из последних «Байрактаров» ВСУ
19 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Mevlut_INAN

Один из последних принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе. Об этом рассказал РИА Новости один из бойцов ВС РФ с позывным «Кум»
«На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары". Bayraktar <…> фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И <...> был сбит буквально вчера», — рассказал журналистам «Кум», занимающий должность заместителя командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

Совсем недавно, в мае 2023 года, Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине «Байрактар» практически полностью уничтожены, поскольку оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit рассказал гендир компании Халук Байрактар. Общий объем инвестиций турецкой компании в производство на Украине составляет больше 95 млн долларов.

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#Кинбурнская коса
#Украина
#ВСУ
#СВО
#Bayraktar
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Кличко: В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
19 июля 2023, 05:18

Фото: iStock/Nataliia_Shcherbyna

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве и области.
Как сообщает РБК, воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь. Также в зоне тревоги находятся Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая и Ровненская области Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Днепропетровской области. Серии взрывов также были зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях, в Славянско-Краматорской агломерации, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая город Запорожье. По сведениям военных корреспондентов, по объектам ВСУ отработали российские беспилотники «Герань-2».

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Киев
#взрывы
#ПВО
#Виталий Кличко
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ТАСС: ВС РФ впервые применили новейшие танки «Армата» в зоне СВО
19 июля 2023, 04:32

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российская группировка Вооруженных сил России (ВС РФ) «Юг» впервые применила в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине танки Т-14 «Армата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Активно "Армату" применяли "южане". Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит техника», — рассказал собеседник агентства. Позднее, по выполнении боевых задач, танки были введены с передовой.

Ранее о применении "Арматы" в ходе специальной военной операции официально не сообщалось.

Впервые в зоне СВО танк Т-14 «Армата» был замечен в мае 2023 года. В качестве доказательства журнал Military Watch Magazine (MWM) опубликовал видео с передовой. На кадрах видно, как российский танк обстреливает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). После изучения видео MWM сделал вывод о том, что «Армата» демонстрирует исключительную живучесть, а его снаряды способны поразить любую боевую машину ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#«Армата»
#танки
#СВО
#Украина
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