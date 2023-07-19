В ГУР Украины опровергли сообщение Буданова о причастности к пожару в Крыму

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Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов опроверг информацию о том, что глава ведомства Кирилл Буданов подтвердил причастность ВСУ и ГУР к пожару на полигоне в Крыму.
По предварительным данным, украинские СМИ взяли сообщение из Telegram-канала, который якобы принадлежит Буданову. Однако украинская сторона заявляет, что не имеет к этому каналу никакого отношения. Приводя в доказательство то, что канал не верифицирован, и у него всего 19 тысяч подписчиков. Таким образом, канал оказался поддельным, а информация - ложной.
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