Фото: Фотобанк Московской области
Андрей Юсупов ничего не ответил на вопрос о применении европейского оружия при атаке Белгородской области
Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов не смог ответить на вопрос об использовании украинскими ДРГ оружия из Бельгии при обстреле мирного населения Белгородской области, сообщает «РИА Новости».
Напомним, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что специальные службы страны расследуют вопрос применения украинскими ДРГ оружия Бельгии в атаках на мирное население Белгородской области. Он подчеркнул, что оружие, которое Европа поставляет Киеву, должно служить исключительно для оборонительных целей, но никак не для атак гражданского населения.
«Насколько известно, то они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного или перетрофеенного оружия техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю, что министерство обороны прокомментирует должным образом», - прокомментировал ситуацию Юсупов.
Он также переадресовал этот вопрос к подразделения ДРГ и заявил, что они автономно действуют на территории России.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что силам Североатлантического альянса не хватает военной мобильности, чтобы сдерживать Вооруженные силы РФ.
Напомним, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что специальные службы страны расследуют вопрос применения украинскими ДРГ оружия Бельгии в атаках на мирное население Белгородской области. Он подчеркнул, что оружие, которое Европа поставляет Киеву, должно служить исключительно для оборонительных целей, но никак не для атак гражданского населения.
Он также переадресовал этот вопрос к подразделения ДРГ и заявил, что они автономно действуют на территории России.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что силам Североатлантического альянса не хватает военной мобильности, чтобы сдерживать Вооруженные силы РФ.
Евгения Парфентьева