В ГУР Украины рассказали о состоянии здоровья Буданова

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Представитель ГУР Украины Андрей Юсов сообщил, что глава ведомства Буданов здоров и работает
В главном управлении разведки минобороны Украины сообщили, что глава ведомства Кирилл Буданов абсолютно здоров, пишет «Страна.ua».
«Сегодня с утра был в кабинете, кабинет цел, все прекрасно, командир работает. В какой-то мере он даже потешается вниманию российской пропаганды», —рассказал сотрудник ГУР Андрей Юсов.
Накануне немецкий журнал Stern назвали «откровенным фейком» новости российских тг-каналов и военкоров о том, что глава ГУР находится в коме.
Ранее 360tv сообщил, что умер начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов. О смерти 37-летнего Кирилла Буданова заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Он сообщил, что получил данные из посольства Украины в Германии.
«Сегодня с утра был в кабинете, кабинет цел, все прекрасно, командир работает. В какой-то мере он даже потешается вниманию российской пропаганды», —рассказал сотрудник ГУР Андрей Юсов.
Ранее 360tv сообщил, что умер начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов. О смерти 37-летнего Кирилла Буданова заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Он сообщил, что получил данные из посольства Украины в Германии.
Мария Фирсова