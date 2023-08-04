В ГУР заявили о сложной обстановке на поле боя для ВСУ

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В ГУР Минобороны Украине заявили, что обстановка на поле боя для ВСУ складывается очень тяжелой. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Вадим Скибицкий.
«Ситуация на поле боля сложная», — говорится в сообщении ведомства.
При этом Скибицкий считает, что ситуацию в зоне боевых действий могут существенно изменить дополнительные поставки вооружения странами Запада. По его словам, ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов. Кроме того, Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны, а также дальнобойное вооружение.
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Элина Позднякова