В ГУР заявили об ударе по штабу «кадыровцев» в Энергодаре

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В ГУР Украины заявили, что 28 августа по штабу подразделения «Ахмат-1» был нанесен удар. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что удар был нанесён по зданию на ул. Строителей, 46, которое было занято российским подразделением после освобождения Энергодара. Согласно сообщению, среди «кадыровцев» есть пострадавшие и погибшие, также из-за пожара пострадали припаркованные рядом со зданием автомобили.
Уточняется, что после взрыва была эвакуирована городская администрация. Также в городе проводятся проверки.
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«На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев"», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова