В Харьков прибыла украинская техника для форсирования рек

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Вооруженные силы Украины доставили в Харьков технику для форсирования рек, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На одно из гражданских предприятий населенного пункта Харьков прибыла военная колонна инженерных войск вооруженных формирований Украины. Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля «КрАЗ», - прокомментировал ситуацию Марочко.
Ранее врио главы регион Евгений Балицкий заявил, что ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино в Запорожской области. Он также отметил, что практически все боеспособные подразделения ВСУ уже уничтожены, а село Работино может стать последним рубежом в украинском контрнаступлении.
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