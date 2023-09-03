В Харькове в батальонах ВСУ произошла вспышка легионеллеза

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Среди украинских военных и польских наёмников распространился легионеллез.
«Украина.ру» пишет, что вспышка инфекционного заболевания случилась в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая принимала участие в боях на купянском направлении.
Командование бригады попыталось скрыть факт эпидемии. Но в ночь на 3 сентября два стрелковых батальона 14-й омбр увезли из окрестностей Купянска и госпитализировали в инфекционные отделения харьковских больниц. Два стрелковых батальона насчитывают примерно тысячу военнослужащих.
Их боевые позиции займут остатки 32-й отдельной механизированной бригады, отправленной на переформирование после крупных потерь в районе Новоселовского в ЛНР.
Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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Командование бригады попыталось скрыть факт эпидемии. Но в ночь на 3 сентября два стрелковых батальона 14-й омбр увезли из окрестностей Купянска и госпитализировали в инфекционные отделения харьковских больниц. Два стрелковых батальона насчитывают примерно тысячу военнослужащих.
Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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Мария Фирсова