В Харькове звучат взрывы

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В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В Харькове произошли взрывы. Об этом пишут местные СМИ.
Воздушная тревога начала работать только после серии громких звуков. Какой именно объект оказался под ударом, не сообщается.
Ранее на территории Киевской области и в ряде других районов Украины – на востоке, юге и в центре страны, 6 августа ночью дважды прозвучала воздушная тревога. Эту информацию подтверждают данные электронной карты от министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно предоставленным данным, сигналы тревоги активировались в 3:17 по московскому времени. Также тревожные уведомления были зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Сумской областях, а также в районах Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Киева.
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Воздушная тревога начала работать только после серии громких звуков. Какой именно объект оказался под ударом, не сообщается.
Согласно предоставленным данным, сигналы тревоги активировались в 3:17 по московскому времени. Также тревожные уведомления были зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Сумской областях, а также в районах Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Киева.
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Мария Фирсова