В Харькове звучат взрывы

Прорыв украинской армии может не увенчаться успехом, так как после возможного прохождения первой линии защиты она может столкнуться с ответным ударом резервных сил России. Такое мнение выразил бывший эксперт Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен в материале для Foreign Policy.